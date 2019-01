Palazzo Grassi, in anteprima mondiale nuovo album di Robert Henke

Venezia (askanews) - Palazzo Grassi e Corte Supernova presentano in anteprima mondiale "Dust", il nuovo album dell'artista e compositore Robert Henke, prodotto a Venezia."Dust" nasce come l'esito finale di un percorso di ricerca e sperimentazione a cui il compositore si è dedicato nel periodo di residenza artistica presso lo spazio di produzione audiovisiva Corte Supernova a Venezia: una full immersion di dieci giorni tra registrazioni, suoni, loop e immagini evocative offerte dalla città.L'appuntamento è fissato nel museo veneziano per sabato 26 gennaio dalle ore 20.