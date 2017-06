Parigi, in 7mila al flash mob per la "cena in bianco"

Parigi (askanews) - Circa 7mila commensali si sono radunati poco dopo le 21 di giovedì 8 luglio 2017, nella piazza del Municipio di Parigi per la consueta "cena in bianco", il flash mob annuale, non autorizzato, dedicato all'"arte del vivere".I partecipanti vengono informati all'ultimo momento del luogo dove si terrà la cena, al termione di una caccia al tesoro. Tutti devono vestirsi di bianco, portare tavoli e sedie pieghevoli, tovaglie altrettanto bianche, pietanze e, chi può, posate e candelabri d'argento.