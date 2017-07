Parigi, scontro tra titani ai campionati di cubo di Rubik

Aubervilliers (askanews) - Le mani si muovono rapidissime sui quadratini del mitico cubo di Rubik, creando le sei facce colorate in una manciata di secondi. Oltre 1.100 Titani della velocità hanno partecipato a Aubevilliers alle porte di Parigi al campionato mondiale di "speedcubing", ovvero la disciplina il cui scopo è risolvere il cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Attualmente il record assoluto di 4,74 secondi per risolvere il rompicapo è rimasto imbattuto."Ci sono un sacco di consigli on line per diventare più veloci, su youtube e sui vari forum si possono trovare tanti trucchetti che aiutano a risolvere il cubo, ma la verità è che il 99% è pratica" racconta Kavin Hays campione 2017.Il cubo di Rubik, il rompicapo più popolare di sempre con oltre 400 milioni di pezzi venduti, è stato ideato nel 1974 da un docente ungherese di architettura e design e lanciato sul mercato negli Anni '80 con un successo travolgente."E' molto affascinante assistere alla competizione, perchè entri in una sorta di comunità con le sue regole e i suoi valori" racconta un turista danese.