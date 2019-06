Parlare di cancro in modo diretto e simpatico con Tumorial

Milano, 10 giu. (askanews) -Milano, 10 giu. (askanews) - Parlare di cancro in modo diretto, ma anche simpatico e senza tabù, usando il linguaggio dei giovani si può. E' il caso di Tumorial, la prima serie di video-tutorial realizzata dai ragazzi del Progetto Giovani della Pediatria Oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.Tumorial racconta con il linguaggio della quotidianità le esperienze e le situazioni più comuni, vissute dai pazienti di più lunga data con l'obiettivo di incoraggiare e supportare i coetanei appena arrivati in reparto, fragili e frastornati dalla diagnosi.I 24 video-tutorial realizzati grazie all'Associazione Bianca Garavaglia ONLUS, con il sostegno dell'Associazione Dudù for You Onlus e dell'artista/regista che Valerio Rocco Orlando che ha realizzato i video, parlano di amicizia, amore, sesso, scuola, rapporto con i genitori, cicatrici e la perdita dei capelli.La serie è realizzata dai pazienti adolescenti in cura e che hanno finito i trattamenti che utilizzano questo nuovo format per raccontare la propria esperienza e le difficoltà legate alla malattia, ma anche offrire consigli ai giovani che stanno per intraprendere un percorso di cura.