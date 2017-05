"Passeggiare" dentro i quadri di Van Gogh: la mostra a Bologna

Bologna (askanews) - Un viaggio inedito nell'universo di Vincent Van Gogh "passeggiando" tra le 800 opere realizzate nella sua breve ma grandiosa carriera. Questo è "Van Gogh Alive - The Experience", la mostra multimediale sul celebre pittore olandese che fa tappa a Bologna fino al 30 luglio dopo Australia, Stati Uniti e Russia. L'organizzatore della mostra Simone Mazzarelli, Ceo di Ninetynine."È un esperienza immersiva, da vivere da soli o assieme alla famiglia, per entrare nella mente del pittore sfruttando le nuove tecnologie, per riuscire a passeggiare dentro i quadri, a farsi coinvolgere e circondare dai colori, dalle musiche e dalle atmosfere per tentare di comprendere anche quello che il pittore pensava e da che cosa si è ispirato nel produrre queste straordinarie opere".In pieno centro storico a Bologna, l'ex Chiesa di San Mattia del 500 ospita 50 proiettori ad alta definizione che consentono di rappresentare - per la durata dell evento di circa 45 minuti - oltre 3.000 immagini e particolari delle 800 opere di Van Gogh che si animano grazie alla tecnologia "Sensory 4", un sistema multimediale capace di armonizzare motion graphic multicanale e suono surround di qualità cinematografica.La mostra "Van Gogh Alive" vuole coinvolgere in una sorta di gioco magico lo spettatore, anche quello meno esperto e che si accosta per la prima volta all'arte."È un modo inedito e contemporaneo per far avvicinare le genti al mondo delle arti. In fondo i quadri erano fatti per essere visti da poche persone e per un tempo molto lungo. Oggi abbiamo l abitudine di andare in un museo, divorarlo in due secondi, portando a casa in fondo un ricordo abbastanza confuso. Questa è una simpatica introduzione, è come prendere uno per un orecchio, tirarlo col naso contro il quadro e dirgli "prova un po a guardare". Questo è un passaggio iniziatico, da qui può poi capire i passi successivi".