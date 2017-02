Safran Foer al Piccolo Teatro a Milano: non leggo i miei libri

Milano (askanews) - Un teatro, uno scrittore molto letto, una scrittrice per molti versi geniale e il loro pubblico. Per la seconda anteprima di Tempo di Libri, la nuova fiera dell'editoria che andrà in scena a Milano a fine aprile, la responsabile del programma, Chiara Valerio, ha dialogato nel Piccolo Teatro Studio con Jonathan Safran Foer, il romanziere americano superstar del sistema letterario internazionale. Il tema era naturalmente l'ultimo e doloroso romanzo di Foer, "Eccomi", ma anche il senso della letteratura e, data anche la nostra posizione sulle balconate del teatro, il valore della distanza. Senza dimenticare, naturalmente, l'ironia."Non so che tipo di libro sia 'Eccomi' - ha detto Foer a un certo punto - Non leggo i miei libri".Insieme ai due scrittori sul palco milanese è intervenuto anche l'attore Fabrizio Gifuni che ha letto dei brani tratti dal romanzo.