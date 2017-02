San Valentino: Giornata Internazionale del Preservativo

New Delhi (askanews) - Amore sì, ma sicuro, alcuni anni fa l'AIDS Healthcare Foundation (AHF), ha scelto il giorno di San Valentino per celebrare l'International Condom Day.In 22 paesi al mondo, queste immagini si riferiscono alla manifestazione di New Delhi in India, vengono distribuiti gratuitamente preservativi e materiale informativo sull'Aids e vengono organizzati eventi di sensibilizzazione sul sesso sicuro, nella giornata dedicata tradizionalmente agli innamorati.L'obiettivo di questo evento è quello di riportare in primo piano l'importanza dell'utilizzo del preservativo per combattere la diffusione dell'Aids e delle malattie sessualmente trasmissibili. L'Italia al momento non ha ancora aderito a questa iniziativa.