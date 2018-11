Servillo da San Pietroburgo: cultura ha sempre avvicinato popoli

San Pietroburgo, (askanews) - "Io sono venuto a portare il teatro con la mia compagnia e con il Piccolo di Milano. Sono venuto a portare quello che secondo me è importante dell'insegnamento di Louis Jouvet: cioè che il teatro può essere anche un'avventura spirituale, legata alla dimensione della conoscenza, dell interiorità. Il teatro è fondamentalmente una questione di cultura personale. Poi può essere anche intrattenimento. Questo è quello che sono venuto a portare".Così Tony Servillo, all'indomani della prima di "Elvira" al Malij Drama Teatr di San Pietroburgo, andata in scena nell'ambito del VII Forum Internazionale Culturale di San Pietroburgo."Naturalmente poi ci sono anche rappresentanti del ministero, a partire dal ministro, del cinema e del teatro, della cultura in generale - ha proseguito l'attore - io sono sul palcoscenico e non partecipo al forum e quindi non ho elementi per giudicare i punti su cui si è discusso. Ma credo che siano importanti comunque e sempre queste occasioni di cultura, perché la cultura ha sempre avvicinato i popoli e sempre disteso le relazioni tra i popoli".