Tiziano e Tiziano, dalle Marche due capolavori a confronto

Roma, (askanews) - Tiziano&Tiziano: due capolavori a confronto, la sua prima opera e una delle ultimissime, il giovane Tiziano a confronto con la sua maturità. Con questo "dualismo" di epoche, età e stili, la storia dell'arte diventa protagonista nelle Marche: ad Ancona le due preziose opere, la Pala Gozzi e la Crocifissione, saranno esposte per la prima volta insieme, nella rigenerata Pinacoteca, a partire dal 30 giugno fino al 30 novembre.Un fiore all'occhiello per la città dorica e un'occasione per rafforzare un legame sempre più congiunto tra arte e turismo, grazie al supporto del progetto di co-marketing di Msc Crociere che ha deciso di sostenere, attraverso i suoi canali di comunicazione la mostra, di promuoverla a bordo della Msc Sinfonia con una comunicazione specifica, e comporre un tassello del rilancio dell'immagine delle Marche, a partire dal sostegno all'arte e alla bellezza. L'iniziativa è stata presentata al Senato, a Roma, e noi abbiamo ascoltato alcuni dei promotori e protagonisti.