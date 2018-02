Torna a Roma "Ritratti di poesia", premiato anche Guido Ceronetti

Roma, (askanews) - Incontri, reading, interviste, confronti, dieci ore al Tempio di Adriano a Roma: É giunta alla XII edizione la rassegna poetica internazionale "Ritratti di poesia" ideata nel 2006 dal professor Emmanuele F.M. Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo che promuove questo appuntamento culturale ormai consueto per Roma: "Questa manifestazione è nata dal mio desiderio di mostrare che nel mondo in cui viviamo sempre più turbinoso, la oesia doveva avere legittimamente uno spazio. Nel tempo si è ampliata anche la sensibilità dei partecipanti e mi sono sentito in dovere di fare qualcosa di più".Di qui, un allargamento della manifestazione ai paesi lontani, fino all'Oriente, nel segno del dialogo con la società, l'arte e le culture del nostro tempo.Il Premio Fondazione Terzo Pilastro quest'anno è andato a Donatella Bisutti, giornalista, scrittrice e poetessa. Il premio internazionale è andato alla portoghese Ana Luisa Amaral. Mentre un premio speciale alla carriera è dedicato a un filosofo, poeta e drammaturgo spesso misconosciuto, Guido Ceronetti: "Uno dei grandi interpreti della poesia italiana, molto trascurato, onestamente credo che questo sia da lui stesso riconosciuto come un atto che lenisce la sua amarezza. Inoltre premiamo Amaral, una donna di grande sensibilità che purtroppo non sarà neanche lei presente ma ha testimoniato con i suoi versi la sintonia con quelle tematiche di cui parlavo prima, l'osmosi tra le culture indipendentemente dalla localizzazione delle stesse" spiega Emanuele.Anche quest'anno sono state coinvolte le scuole, con un progetto dedicato ai licei romani. Tra i momenti clou, l'intervento dello studioso statunitense Robert Polito sulla poetica di Bob Dylan e l'intervista alla giornalista e poetessa statunitense Eliza Griswold sul suo libro-inchiesta sulle poesie clandestine, con cui le donne afgane della tribù pashtun denunciano la loro condizione. Inoltre, la consegna del premio nazionale e europeo di "Ritratti di Poesia.140", un riconoscimento alla capacità di comporre versi ai tempi di Twitter.