We wear culture, con Google la storia della moda sfila online

Milano (askanews) - Tremila anni di storia della moda e del costume sfilano online. "We wear culture", "Noi vestiamo cultura" è il nuovo progetto di Google disponibile sulla piattaforma Google Arts & Culture.Un viaggio attraverso la storia degli stili, dei vestiti e dei maestri del settore attraverso 450 mostre digitali, da qualla sull'"Antica via della Seta" allo "stile del punk britannico" all'"evoluzione del denim". Alla scoperta di come sono nate tendenze oggi date per scontate: da dove arrivano le cravatte floreali, le zeppe e i tubini neri?; e poi ancora la storia dei protagonisti della moda come Coco Chanel e Vivienne Westwood e di alcuni capi iconici da scoprire su Youtube con i visori per la realtà virtuale.E' possibile navigare in tutto tra 30.000 oggetti e capi d'abbigliamento, passando magari in rassegna i cappelli per colore o le scarpe in base al periodo storico. Tutto grazie alla collaborazione di 180 istituzioni culturali e della moda, scuole, archivi e altre organizzazioni provenienti da ogni parte del mondo, da New York a Londra, da San Paolo a Firenze, fra cui c'è moltissima Italia, maestra di stile da sempre.