Yoga day, praticare è un'assicurazione sulla vita gratuita

Roma, (askanews) - "Lo Yoga non è solo un esercizio fisico, ma anche un esercizio mentale, fisico e spirituale. E' utile per l'intero benessere, è un approccio olistico per la salute e il benessere. Il nostro primo ministro (Narendra Modi, ndr) dice che è un'assicurazione sulla vita molto economica, a costi zero. Il mio primo ministro Modi è un bravo praticante di yoga e raccomanda lo yoga come un'alternativa economica e semplice per la salute": lo ha affermato Gloria Gangte, vice capo missione dell'Ambasciata Indiana (Deputy Chief of Mission), a margine della presentazione all'Ambasciata indiana a Roma degli eventi per celebrare la terza edizione dell'International Yoga Day (IDY).In collaborazione con numerose scuole di Yoga locali (Ananda Europa, Brahma Kumaris, Centro Yoga Swami Vishnu, International Art of Living Foundation, Federazione italiana Yoga, Loyi for Iyengar Yoga, Self-Realization Fellowship - Centro di meditazione di Roma, Unione induista italiana, Wishwa Nirmala Dharma - Sahaja Yoga) l'Indian Embassy ha organizzato 9 giorni di eventi a Roma (dal 17 al 25 giugno), che culmineranno nella giornata internazionale il 21 giugno con uno spettacolo di danze classiche indiane (Nritya Yoga Katha). Il 20 inoltre si replicherà il protocollo di Nuova Delhi, la serie di posizioni previste dal governo indiano, con un'open class nei Giardini pensili dell'Auditorium Parco della Musica, a cui seguirà il concerto-danza di Shantala Shivalingappa.