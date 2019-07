A luglio migliora la fiducia di consumatori e imprese

Roma, 26 lug. (askanews) - A luglio migliora il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. L'indice elaborato dall'Istat è aumentato da 109,8 a 113,4 per i consumatori mentre quello del clima di fiducia delle imprese sale da 99,3 a 101,2.Il recupero dell'indice di fiducia dei consumatori, spiega l'istituto di statistica, è determinato soprattutto dalla componente economica e da quella futura; peraltro, anche il clima personale e quello corrente migliorano passando.Con riferimento alle imprese, l'indice di fiducia registra una lieve flessione nel comparto manifatturiero (da 100,7 a 100,1) ed è in risalita in tutti gli altri settori: nelle costruzioni l'indice aumenta da 140,9 a 142,8, nei servizi sale da 98,9 a 100,1 e nel commercio al dettaglio cresce da 105,2 a 109,9."Con riferimento ai consumatori, l'indice di fiducia torna ad aumentare, riportandosi sui livelli di inizio anno. Il recupero della fiducia è condizionato positivamente dalle opinioni sulla situazione economica dell'Italia" conclude l'Istat.