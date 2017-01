A Pitti Uomo i capi grintosi e vintage di Tintoria Mattei

Roma, (askanews) - "Tintoria Mattei è una camiceria da uomo con un dna molto aggressivo per un gusto grintoso. I capi di Tintoria Mattei sono dei capi personalizzati, molto ricchi di dettagli". A parlare è il direttore del brand bresciano Ivan Serravalle."E' una collezione ricca di tessuti esclusivi proprio studiati da noi. Abbiamo lavorato molto sui filati mélange, ma allo stesso tempo siamo stati molto attenti alla leggerezza per dare comfort nella vestibilità del prodotto", ha proseguito Serravalle, sottolineando che una delle novità di questo autunno-inverno "è l'intepretazione nuova dei tartan, perché abbiamo voluto esprimere questo concetto di camicia coreana, però con un materiale tipicamente invernale con un aspetto grunge-jeanseria, ma con una nuova interpretazione della camicia senza collo, che è un po' la tendenza per il prossimo autunno inverno"."Un'altra novità dell'autunno inverno 17-18 - secondo il direttore creativo - è questa capsule che abbiamo studiato in collaborazione con Albiate, un brand del cotonificio Albini, in esclusiva abbiamo studiato questa serie di camicie con un'ispirazione classica-retrò, ricca di concetti da scoprire indossando il capo: dalle piccole lavorazioni in jacquard, fatte anche con i filati in mouliné a delle righe di un sapore retrò, quando l'uomo gentleman era un uomo che amava vestire con un'eleganza esclusiva ma allo stesso tempo con un sapore un po' vintage".