A Pqe Group il premio Aziende Eccellenti di Global Strategy

Milano, 25 set. (askanews) - Aziende con performance finanziarie migliori rispetto al loro mercato di riferimento, imprese pioniere nel coniugare responsabilità sociale e business. Sono 722 le Pmi ad aver ricevuto oggi in Borsa il Premio Aziende Eccellenti di Global strategy, nell'ambito della presentazione dell'undicesima edizione dell'Osservatorio Pmi. Tra loro, per il secondo anno consecutivo, c'è Pqe Group, società toscana di consulenza farmaceutica. Gilda D'Incerti, fondatrice e ceo di Pqe Group. "Gli italiani sono grandi imprenditori e ci sono dei valori scientifici e tecnologici molto alti. La cosa che ci contraddistingue è l'espansione verso l'estero e questa capacità di diventare una azienda globale come è stato nel caso di Pqe. Il nostro fatturato è fatto più del 50% all'estero, abbiamo sedi dal Giappone agli Stati Uniti passando per Asia, Europa e Nord Africa".Un'attenzione verso l'estero che si riflette sui progetti di responsabilità sociale d'impresa promossi nel mondo. "Una delle spinte ideali principali è combattere la discriminazione. La discriminazione tra generi prima di tutto e discriminazione tra popolazioni. Il progetto Nepal è all'interno di questo discorso contro la discriminazione. Noi finanziamo una scuola che è una delle poche scuole in cui gratuitamente viene fornita istruzione alle bambine. Primo obiettivo antidiscriminatorio è fornire una opportunità di studio, nel futuro vorremmo dare delle opportunità di borse di studio per formarsi e trovare delle attività sia in Nepal che nella realtà globale che rappresentiamo".Iniziative sociali che fanno di Pqe Group un'eccezione nel panorama delle aziende coinvolte nell'Osservatorio Pmi di Global Strategy. Come spiega Antonella Negri Clementi, presidente e ceo di Global Strategy. "Ancora molte di queste hanno performance eccezionali a livello reddituale e competitivo sul mercato, ma stanno ancora crescendo nella ricerca di una strategia sostenibile integrata con la strategia di business. Abbiamo portato in Borsa le aziende che sono un faro, in modo che facciano da buon esempio sulle altre". Best practice da mostrare per aiutare chi fa fatica a coniugare esigenze di mercato e obiettivi sociali.