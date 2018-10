Alessio Rossi: l'Italia non si merita le scenette della "manina"

Capri, 19 ott. (askanews) - "La lettera che il governo italiano ha ricevuto dalla Commissione europea era ormai data per scontata sia dalle imprese che dai mercati"; lo dice Alessio Rossi, presidente dei Giovani di Confindustria dal meeting di Capri. "Tant'è che c'è stato uno scossone ma non è stato grave. Il pericolo è che i mercati ci facciano pagare un conto molto più salato di quello che potrebbe essere una procedura di infrazione. Dobbiamo pernsare che i mercati non sono entità astratte ma sono cittadini, risparmiatori che si muovono anche in funzione della credibilità che il nostro paese ha all'estero. Sinceramente assistere alle sceneggiate che abbiamo visto di "manine" e di rappresentanti del governo che dicono che non sanno di sapere chi ha votato, e l'hanno votato loro, chi ha spedito un provvedimento al Presidente della Repubblica, il quale è costretto a smentire, ed è già la terza volta che succede... Gli italiani e il paese non si meritano queste scenette, spero sia l'ultima alla quale ci fanno assistere".