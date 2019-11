Alverà, Snam: "Investimenti in crescita: innovazione e sostenibilità"

Snam, Alverà: nuovo piano accelera transizione energetica. Guarda l'intervista di Affaritaliani.it

Marco Alverà, Amministratore delegato di Snam, si è fermato con Affaritaliani.it per fare il punto sui principali obiettivi del piano al 2023: crescono gli investimenti così come cresce l'interesse nei confronti di possibilità e applicazioni dell'idrogeno.

"Abbiamo approvato un piano con investimenti in aumento. Investiamo 6 miliardi e mezzo, non solo per le attività tradizionali di Snam. Abbiamo infatti investito 1 miliardo e 4 in SnamTec, di cui 400 milioni sono a favore della transizione energetica. Una Snam sempre più verde, che punta sulla mobilità sostenibile, sul biometano e sull’idrogeno. Abbiamo l’ambizione di essere leader in tanti aspetti della transizione energetica; ben si inserisce nella nostra strategia il progetto pensato in collaborazione con il Comune di Milano che di arrivare a piantare fino a 3 milioni di alberi", ha detto Marco Alverà, Amministratore delegato di Snam.