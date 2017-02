Amazon, a tempo di record i lavori per nuovo centro vicino Roma

Passo Corese (RI), (askanews) - Procede a passi da gigante la costruzione del secondo Centro di distribuzione Amazon in Italia, che sarà operativo in autunno. La struttura si trova a Passo Corese, a circa 30 Km a nord di Roma, si estende su 60mila quadrati e ha comportato un investimento da 150 mln di euro. Entro tre anni, in questi spazi immensi, lavoreranno 1200 persone.Il cantiere è stato visitato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, che non si aspettava fosse già in una fase così avanzata: "Vorrei che tante prime pietre fossero così... venite a fare consulenza alle mie aziende statali... Perché se le prime pietre sono così... facciamo molto velocemente", ha detto scherzando.E' quindi con orgoglio che il vice presidente Operations Europe di Amazon, Roy Perticucci, ha spiegato le ragioni di un investimento di tale portata: "Il mercato italiano è uno dei mercati più importanti in Europa, con un forte tasso di crescita e quindi era necessario costruire un altro centro in grado di servire anche il Centro Sud".Il dirigente di Amazon non mostra dubbi sul fatto che nei prossimi anni il commercio online continuerà a correre e con esso anche l'espansione del colosso di Seattle: "Il nostro obiettivo ovviamente è di essere l'azienda del mondo più 'customer-centric' (incentrata sul cliente, NdR) possibile e quindi osserviamo, studiamo e cerchiamo di seguire tutte le esigenze dei nostri clienti, quindi ci espanderemo ovviamente".La visita al cantiere si è conclusa con il simbolico interramento di una capsula del tempo, che verrà aperta tra 10 anni, nella quale sono stati inseriti alcuni dei prodotti più venduti su Amazon e i disegni dei bambini delle scuole locali.