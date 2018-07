Amazon prime Day, 36 ore di acquisti ultra scontati

Milano (askanews) - Amanti dello shopping on line, pronti e via: è scattato l'Amazon Prime Day. Il gigante americano dell'e-commerce ha infatti lanciato l'evento annuale dedicato all'acquisto super scontato. Dalle 12 di lunedì 16 luglio alla mezzanotte di martedì 17 gli abbonati al servizio Prime, che garantisce tra l'altro consegne gratuite e video on line, possono acquistare moltissimi prodotti in offerta tra quelli contenuti nel catalogo di Amazon. Dall'elettronica all'abbigliamento.Gli sconti sono disponibili in diverse modalità. Ci saranno però anche delle "offerte lampo", accessibili solo per alcune ore nel corso del Prime Day.L'anno scorso, grazie al Prime Day, Amazon aveva raggiunto il suo massimo storico di vendite in un giorno prima che fosse superato a sua volta dal Black Friday. Amazon ha fatto sapere che rispetto all'anno scorso le offerte saranno il 50 per cento in più.