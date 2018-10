Banca Monte dei Paschi: al via seconda edizione di "Officina Mps"

Roma (askanews) - Dopo il successo della prima edizione, con 230 start-up coinvolte, Banca Monte dei Paschi di Siena rilancia "Officina Mps", il progetto per valorizzare i giovani e le imprese tecnologiche e innovative. L'obiettivo dell'iniziativa, sviluppata con Accenture, è scoprire nuove idee, migliorando così l'esperienza del cliente e l'offerta commerciale. L'amministratore delegato Marco Morelli."Questa seconda edizione - spiega Morelli - è più mirata ai nostri clienti e al territorio. Lanceremo l'iniziativa con un coinvolgimento diretto di tanti nostri colleghi sul territorio e chiederemo alle start-up che vorranno partecipare di portare delle idee mirate al mondo delle Pmi, dello small business e delle famiglie".Le start-up dovranno presentare proposte innovative mirate ai bisogni bancari di famiglie e imprese. Un progetto molto importante nella strategia aziendale di Mps."È un modo - sottolinea l'amministratore delegato - e un tentativo, che a questo punto diventerà consolidato visto il successo della prima edizione, di provare a fare banca in maniera diversa: provare a coinvolgere veramente chi fa mestieri diversi e cercare di trovare un territorio comune per dare modo a Banca Monte dei Paschi di avere nuove idee".La collaborazione ha già dato risultati: sono una decina le start-up che hanno un contratto con Banca Monte dei Paschi grazie a idee immediatamente attivabili. L'attesa per la seconda edizione di "Officina Mps" è dunque grande. Le domande vanno presentate online dal 15 ottobre al 15 gennaio e nella nuova edizione è previsto anche un premio speciale dedicato alla sostenibilità.