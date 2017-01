Cooperazione internazionale: la guida Sodalitas per imprese e ong

Milano (askanews) - Imprese private e organizzazioni non governative insieme per realizzare progetti di cooperazione internazionale: la legge di riforma sulla cooperazione del 2014 ha reso possibile questa importante opportunità; e oggi Sodalitas - la Fondazione che raccoglie oltre cento imprese leader italiane impegnate su progetti di Sostenibilità e Csr - ha realizzato la prima "Guida alla partnership" per aiutare imprese e ong ad orientarsi nei diversi percorsi che conducono alla realizzazione dei progetti di aiuto e sviluppo.La guida è stata presentata a Milano nel corso di un convegno in Assolombarda. Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas, spiega così obiettivo della pubblicazione e a chi è destinata: "Prima di tutto alle aziende. Le aziende spesso si muovono con la buona volontà, ma prive spesso di una guida per essere certi di individuare il modo corretto di procedere. E anche alle organizzazioni non governative che devono forse sempre più imparare a lavorare con le aziende, quindi non sentirsi da un'altra parte, ma trovando un punto di incontro".E punti di incontro, trattandosi di partnership non possono essere che reciproci vantaggi, come previsto dallo spirito della Riforma sulla Cooperzione. Vantaggi per le imprese che, collaborando con le ong, possono generare un valore economico misurabile entrando in nuovi Paesi o qualificandosi nel sistema di relazioni in quelli dove già operano. Vantaggi per le ong che collaborando con le imprese possono generare valore sociale con maggiore efficacia, incidendo di più sui bisogni delle popolazioni."Non bisogna avere un senso di paura a individuare dei vantaggi. Sia le aziende private, sia le ong devono trarre dei vantaggi, altrimenti i loro sarebbero solo degli interventi di sostegno umanitario, che non sono sufficienti. La guida dà delle indicazioni e individua anche un campo entro il quale ci si può muovere, senza sbagliare, di lavoro comune".luca.ferraiuolo@askanews.it