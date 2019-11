Cottarelli: manovra di galleggiamento, meglio che andare a fondo

Roma, 8 nov. (askanews) - "E' una manovra di galleggiamento ma non è soltanto un termine negativo, è meglio galleggiare piuttosto che andare a fondo".Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, in occasione di un'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sottolineando che "questa legge di bilancio evita il rischio che si sarebbe corso se si fosse sperato che i problemi dell'Italia si sarebbero risolti aumentando il deficit pubblico"."Questo rischio è stato evitato - ha affermato Cottarelli - e siamo stati premiati dai mercati finanziari con una riduzione dello spread e questo è un merito della legge di bilancio, ma la manovra non migliora né peggiora i conti pubblici, non è né aspansiva né restittiva".