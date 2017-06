Cyber security, Cimino (Pol. Postale): pedopornografia in aumento

Roma, 16 giu. (askanews) - La pedopornografia è un fenomeno "grave" e molto attenzionato dalla Polizia Postale e, "se vogliamo, per certi aspetti anche in espansione e, dunque, da tenere sotto controllo". Lo ha affermato Vincenzo Cimino, primo dirigente della Polizia di Stato (compartimento di Reggio Calabria, Polizia Postale e delle Comunicazioni), sottolineando che "nell'ultimo anno sembra che i dati siano aumentati, vuoi per un impegno maggiori nostro, per cui ci sono molti più casi, vuoi per una maggiore espansione del fenomeno".Per contrastare uno dei crimini informatici più odiosi, il dirigente della Polstato ha raccomandato i genitori a essere informati su questi rischi e a "seguire i figli" nella giungla del web. Insomma, "non lasciarli solo - ha detto a margine del workshop 'Il fattore umano e la cyber security' organizzato da Poste Italiane a Cosenza - l'età adolescenziale tra i 12 e i 17 anni è sicuramente la più delicata. Stare vicino ai figli quando sono alle prese con uno strumento tecnologico come computer, tablet o smartphone significa avere un minimo di preparazione per essere adeguati allo scopo. Altrimenti, non si capisce cosa stia facendo il ragazzo".Cimino ha ricordato che "normalmente, parliamo di adolescenti 'digital nativi', ragazzi che hanno una conoscenza più elevata dello strumento informatico, ma da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda i rischi, dovrebbero essere genitori, scuola ed enti preposti a metterli in guardia e a controllare ciò che fanno in rete".