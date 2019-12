De Molli, The European House Ambrosetti: “10 motivi per un Welfare New Deal”

Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House Ambrosetti, ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Sono dieci i motivi per cui gridiamo a gran voce che la politica deve focalizzarsi urgentemente su quello che abbiamo chiamato Welfare New Deal: il nostro Paese è penultimo in Europa per disoccupazione giovanile, è ultimo per giovani che non cercano lavoro e nemmeno studiano, abbiamo una popolazione femminile che è la più bassa in Europa in termini di partecipazione al lavoro. Abbiamo inoltre l’evidenza di un incrocio pericolosissimo: nel 2018 per la prima volta gli over 60 sorpassano gli under 30, provocando uno sbilancio assoluto tra chi genera risorse e chi le consuma. L’altro motivo è l’impatto sulla sostenibilità futura del nostro sistema sanitario: prevediamo che nel 2050 raddoppierà la spesa pubblica necessaria per governare una popolazione che invecchia in maniera rilevante. Cito l’ultimo dato rilevante: la crescita enorme delle famiglie in stato di disagio (l’80% di tutta la crescita delle famiglie in stress economico in tutta Europa è italiano). Diventa urgente mettere al centro la politica di rilancio del Welfare che necessita di una forte integrazione tra pubblico e privato e di una visione chiara sulle politiche e le iniziative di rilancio”.

