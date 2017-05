Energia, Besseghini (Rse): in Sen più spazio a ricerca nazionale

Trevi, (Askanews) - La Strategia energetica nazionale deve puntare di più sulla promozione della ricerca nazionale puntando sulla ricerca di sistema. Lo ha sottolineato il Stefano Besseghini, presidente e amministratore delegato di Rse, Ricerca sul sistema energetico, società del gruppo Gse, che sviluppa attività di ricerca nel settore elettro-energetico, con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali, finanziati con il Fondo per la Ricerca di Sistema. Intervenuto alla tre giorni di Trevi organizzata da Wec Italia e Associazione nazionale per il clima ha evidenziato l'importanza del Fondo."Sulla parte della ricerca fa certamente un'interessante apertura, un'iniziativa di assoluto rilievo come Mission innovation, di assoluto rilievo nel merito perché obiettivo è quello di aumentare i fondi per la ricerca energetica in grado di accelerare la transizione. È importante perché uno dei temi principali, il Challenge uno di questa iniziativa è quello sulle Smart Grid, il cui coordinamento è stato assegnato all'Italia insieme a Cina e India. Quindi da una parte il riconoscimento obiettivo di una capacità di elaborare contenuti, scenari e strategie di ricerca di impatto nel futuro e dall'altra un partenariato con due paesi che rischiano di essere assolutamente significativi in questa transizione". "Forse - ha rilevato- un aspetto che nella Sen piacerebbe vedere più riconosciuto é quello dello strumento nazionale, la necessità di promuovere un'attività di di ricerca nazionale che ovviamente non può che non inquadrarsi con Mission innovation e le indicazioni di rilievo che maturano a livello europeo. Ma forse vale la pena ricordare che noi abbiamo uno strumento significativo che è quello del Fondo per la ricerca di sistema. Uno strumento che funziona da 17 anni ormai, è stato istituito agli inizi del 2000, e ha dimostrato di essere l'unico fondo stabile a supporto dell'attività di ricerca in questo paese che a volte tende a essere un po' distratto verso questo argomento".