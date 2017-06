Federmanager Roma: digital hub aiutano le Pmi a superare la crisi

Roma, 22 giu. (askanews) - Federmanager Roma annuncia l'avvio anche a Roma e nel Lazio dei digital innovation hub, i distretti tecnologici previsti dal piano Industria 4.0. "Le piccole e medie aziende potranno avere dei manager certificati dalla Federmanager - dice il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano - per cui potranno dotarsi di figure professionali certificate e qualificate, per poter affrontare, invece di continuare eventualmente a utilizzare sistemi familiari, di manager esperti che possano aiutare le Pmi ad affrontare questo momento di crisi".Gargano aggiunge che in uno scenario globale di crisi, i digital hub sono uno strumento utile perché le piccole e medie imprese rischiano di essere travolte dalla crisi "se non prevedono di muoversi in tempo".