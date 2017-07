Gattinoni: turismo online? Agenzie protagoniste e non giurassiche

Roma, (askanews) - Dall'analisi dei dati del primo semestre Gattinoni Mondo di Vacanze, uno dei più importanti e qualificati network di agenzie di viaggio in Italia, con oltre 870 punti vendita affiliati in tutta la penisola, emerge che la domanda di viaggi e vacanze quest'anno è in forte ripresa e che aumentano i consumatori che scelgono di acquistare le vacanze in agenzia di viaggio.In ambito di dati, il bilancio è più che positivo. L'andamento delle vendite e prenotazioni del primo semestre 2017 nelle 870 agenzie del network Gattinoni Mondo di Vacanze registra una crescita a doppia cifra: +20% rispetto a pari periodo 2016, trainata dalle prenotazioni anticipate per l'estate tra gennaio e aprile e dai ponti primaverili. Nel tempo di internet agenzie allora comunque protagoniste del turismo, con il gruppo Gattinoni che cresce e quest'anno ha raccolto ancora una volta diversi importanti riconoscimenti in virtù degli investimenti fatti in termini tecnologici partendo però sempre dalla tradizione, cioè dall'agenzia come luogo di ricerca di qualità e perchè no anche di risparmio. Come spiega il presidente Franco Gattinoni: "Abbiamo avuto quest'anno riconoscimenti importanti, come miglior business travel sopra i 50 milioni di fatturato, che si riferisce a tutte le attività che noi svolgiamo nel mondo corporate e aziendale. Sono arrivati anche diversi premi nel settore Mice, eventi, meeting, convention. E anche come miglior network di turismo in Italia, un riconoscimento estremamente interessante perchè abbiamo intrapreso una strada nuova per le agenzie di viaggi che riteniamo essere tuttaltro che giurassiche ma devono intrepretare un modo nuovo di lavorare". "Negli ultimi anni si è parlato molto di online - prosegue Gattinoni -. Spesso l'online è un mezzo di acquisto e non un mezzo per risparmiare. In alcuni casi in agenzia di viaggi si risparmia di più. Io dico sempre che nell'agenzia di viaggi nella peggiore delle ipotesi trovi il costo che trovi sull'online, perchè internet viene usato anche dalle agenzie, ma c'è anche la possibilità di trovare qualcosa di più interessante ed anche più economico a parità di servizio. Ma soprattutto c'è la consulenza di chi ha visto questi posti di vacanza, c'è stato. E' indubbio comunque che è necessaria anche oggi la relazione umana ma senza un supporto tecnologico d'avanguardia non potremmo fare quello che facciamo"."Il turismo deve fare un passo avanti certo, ma lo fa molto meglio se ne fa anche uno indietro - conclude Gattinoni -. Abbiamo 100 mila informazioni sull'online ma manca il passaggio di interpretazione delle stesse. Spesso noi pensiamo di conoscere tutto invece vediamo tutto, non conosciamo tutto. La nostra è un'azienda che conosce, che lavora molto sulla qualità che non è una cosa banale. Lavorando nella qualità si vinceranno sempre le sfide. Il nostro gruppo sta crescendo proprio perchè abbiamo fatto della qualità una nostra mission, un obiettivo imprescindibile".