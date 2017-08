Il montascale in 3D con la realtà aumentata di Microsoft

Milano (askanews) - Il montascale diventa 3D grazie a un progetto di Thyssenkrupp e Microsoft. Sfruttando la realtà aumentata della tecnologia HoloLens, è possibile vedere in 3D esattamente come sarà la nuova struttura una volta montata, come s'inserirà nell'ambiente e si adatterà ai nuovi spazi.Il progetto è stato pensato per i montascale da inserire all'interno delle abitazioni dove vivono anziani che soffrono di limitazioni nei movimenti. Case in cui spesso diventa complicato inserire una struttura del genere.Col 3D, la proiezione esatta e in movimento permette di prendere in considerazione misure reali ed eventuali ostacoli da valutare nella progettazione, dalle ringhiere agli apparati termici e di condizionamento.Una tecnologia che secondo Thyssenkrupp, fra le altre cose, ridurrà della metà i tempi di consegna.