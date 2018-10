Intesa Sanpaolo, Sangalli: "Investimenti immateriali fattore competitività"

All’evento di presentazione del 94° Rapporto Analisi dei Settori Industriali Ilaria Sangalli riferisce: "Ci troviamo in una fase delicata dell’industria e i vantaggi competitivi si registrano sempre più in termini di fattori immateriali. Negli ultimi 10 anni c'è stata una forte crescita degli investimenti immateriali (23%) ma si registra anche un gap a confronto con altri Paesi europei. Le stime confermano che le imprese che hanno investito in innovazione hanno aumentato la produttività quindi, se è vero che esiste una correlazione diretta tra investimenti immateriali e competitività dobbiamo superare questo gap".