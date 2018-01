L'economia cinese rimbalza nel 2017 con +6,9% di crescita

Pechino (askanews) - L'economia cinese nel 2017 è cresciuta del 6,9%, in misura maggiore rispetto alle previsioni. Gli analisti avevano stimato un risultato del 6,8%, migliore rispetto all'obiettivo del governo di circa il 6,5%.Questo risultato vede per la seconda economia mondiale la prima accelerazione in sette anni. Nel 2016 la crescita era stata del 6,7%, la più lenta per oltre un quarto di secolo.I dati dell'ufficio nazionale di statistica registrano negli ultimi tre mesi dell'anno un risultato del 6,8%, leggermente in calo rispetto al 6,9% di ciascuno dei due trimestri precedenti.Crescono anche gli investimenti in capitale fisso saliti del 7,2% nel 2017, mentre a dicembre, si è registrato un rallentamento dei consumi: le vendite al dettaglio sono salite del 9,4% a dicembre dal +10,2% di novembre.I dati economici positivi che arrivano dall'Estremo Oriente accendono prospettive favorevoli sulla congiuntura mondiale per l'anno appena iniziato.