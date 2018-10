La manovra al Colle, in Aula tra un mese

Roma, (askanews) - La legge di bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Ora è attesa la controfirma del Capo dello Stato una volta concluso il lavoro di controllo costituzionale preliminare. "Stiamo lavorando per far crescere il nostro Paese, avanti così", ha commentato su Twitter il premier Giuseppe Conte.Il 21 e 22 ci sarà la discussione nelle commissioni; a seguire ci sarà il dibattito in Aula per eventuali emendamenti.E nonostante la tensione con Bruxelles, che ancora ieri ha chiesto al ministero dell'Economia di fornire, entro il 13 novembre, una relazione per giustificare una riduzione del rapporto debito/Pil minore di quella richiesta, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rassicurato:"Il costo del deficit è sostenibile e responsabile: ci consentirà di affrontare i prossimi anni con la certezza di ridurre il debito e creare benessere. Questo ci avvicina all'Europa e non il contrario", ha commentato Tria nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio.