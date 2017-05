La prima Spirulina Factory sarda vince "La tua idea d'impresa"

Roma, (askanews) - E' "Spirulina Factory", il primo impianto di produzione dell'alga dai molteplici benefici in Sardegna, ad essersi aggiudicata la settima edizione del premio "La tua idea d'impresa", iniziativa di Strategica community, in collaborazione con Confindustria, Luiss e il patrocinio del ministero dell'Università e della Ricerca. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella sede dell'acceleratore di start-up Luiss Enlabs a Roma.Il direttore generale di Luiss, Giovanni Lo Storto: "Da una parte il food ha davvero interessato molto i giovani, ma la cosa interessante è che ha smesso di essere una moda e sta assumendo una centralità rispetto a un nuovo modo di comportarsi, rispetto alla nutrizione, secondo me molto importanteMigliaia di studenti degli istituti superiori si sono sfidati a colpi di progetti d'impresa: 220 i progetti di oltre 2.000 studenti provenienti dalle scuole di tutta Italia.A Roma, al termine del dibattito moderato dal giornalista Francesco Giorgino, sono stati assegnati anche i premi speciali, tra cui quello per la sostenibilità ambientale (di Sfc, Sistemi formativi Confindustria) al Liceo Cannizzaro di Roma che ha pensato a un dispositivo che ricarica lo smartphone sfruttando il movimento, quello per la Circular Economy Innovazione Sistemica (di Intesa San Paolo) all'Istituto Leopoldo Nobili di Reggio Emilia che ha ideato un'impresa che si occupa del recupero di capi invenduti di alta moda, il premio Risorse Umane (di Umana Spa) per Roboino, progetto per avvicinare grandi e piccini all'elettronica dell'Iti Fermi di Modena e il Premio Innovazione (assegnato dalle categorie di Confindustria Assocomaplast, Assocarta, Federchimica, ucimu), all'Istituto Marchi Forti di Pescia per la creazione di un imballaggio ecosostenibile con scritte in braille per non vedenti.Sponsor del progetto, oltre alla storica Umana Spa, Intesa San Paolo, che ha consentito a La tua idea d'impresa di divenire percorso di alternanza scuola lavoro.Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sardegna e Sicilia Intesa San Paolo: "Dietro a questo progetto c'è tanto di buono, c'è la capacità dei giovani di pensarsi con logica imprenditoriale, di immaginarsi in un mondo che c'è, e raccontare soprattutto la propria imprenditorialità anche con una modalità differente rispetto al passato, ci piacciono queste cose le seguiamo con grande attenzione".