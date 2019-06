Le Galà a BNP Paribas Cardiff premio impegno generazioni future

Milano, 12 giu. (askanews) - "Il premio per l'impegno per le generazioni future lo abbiamo vinto come BNP Paribas attraverso un progetto che si chiama Miss in action, è il primo incubato re italiano per start up e piccole-medie imprese prevalentemente femminili. E' una iniziativa imprenditoriale per incoraggiare le giovani donne e i giovani talenti a farsi avanti nell'ecosistema dello sviluppo sostenibile. E una iniziativa che è nata attraverso la collaborazione di varie società del gruppo BNP Paribas, è nata dai dipendenti che hanno notato quanto la Call For Ideas, che abbiamo fatto per anni, premiasse solo uomini. Siamo molto fieri di poter far sì che le donne del gruppo ma anche tutti i talenti in generale del gruppo si possano riconoscere in iniziative concrete che creano degli indotti positivi per la redditività delle imprese e la sostenibilità del Paese". Lo ha detto Isabella Fumagalli Ad BNP Paribas Cardiff a margine di Le Galà, la serata per l assegnazione dei 7 trofei CRS a sette eccellenti progetti del mondi industriale della Camera di Commercio francese in Italia.