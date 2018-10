Manovra, Messina: nessuna fuga capitali da Italia e non ci sarà

Roma (askanews) - Non c'è nessuna fuga di capitali dall'Italia "e non ci sarà", ha affermato l'amministratore delegato di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, a margine della giornata mondiale del risparmio. "Non avviene nessun deflusso e non avverrà: non alimentate queste voci", ha detto ai giornalisti.