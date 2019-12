Martella:"Editoria, necessario sostegno dello Stato"

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria Andrea Martella in occasione della presentazione della nuova ricerca Agi-Censis sull'informazione ha presentato le azioni previste nel nuovo piano del Governo Editoria 5.0 per aiutare il mondo dell’informazione e ha evidenziato ad Affaritaliani.it: “Dobbiamo fare in modo che l’informazione sia plurale, di qualità e rispondente ai fatti. Lo Stato deve sostenere l’informazione con misure concrete sia di sostegno diretto che indiretto e accompagnare la rivoluzione tecnologica, che ha già segnato fortemente questo settore. Bisogna farlo anche adottando la nuova normativa europea sul copyright che può fissare delle regole sulla produzione intellettuale, sul diritto d’autore e sulla remunerazione dei contenuti editoriali”.

