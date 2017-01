Mediaset, P.S.Berlusconi: no contatti con Vivendi, danni enormi

Milano (askanews) - Nessuna novità nella disputa Mediaset Vivendi. Lo ha spiegato l'Ad del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, a margine di un incontro in Banca Imi per presentare agli investitori le linee guida al 2020 del gruppo. "Non c'è stato nessun contatto tra Vivendi e Fininvest, non c'è stato nessun contatto tra Vivendi e Mediaset tranne un mio incontro avvenuto, ci tengo a precisarlo assolutamente solo per questioni di cortesia, per educazione, con De Puyfontaine (Ad di Vivendi, ndr), mi ha chiesto lui un incontro poco dopo la loro entrata. Lì lui ha parlato - ha svelato Pier Silvio Berlusconi - di un accordo a tre Tim, Vivendi e Mediaset con la grande preoccupazione di non far pensare che loro sono in controllo di Telecom".Vivendi, ha detto, "non ha solo rotto un contratto negoziato per mesi, binding, firmato e blindato" ma "ci ha creato un danno enorme che non è solo non andare avanti con ciò che era previsto nel piano, e l'accordo era estremamente bilanciato e portava vantaggi a noi e a loro, ma è anche un danno di reputazione per Premium e un danno enorme in termini economici. Premium si è trovata a essere gestita per svariati mesi da qualcuno che ha fatto spendere, investire di più, poi è sparito - senza una politica commerciale, senza una politica di comunicazione - a luglio quando l'anno televisivo si fa tra agosto e settembre"."Noi - ha proseguito Pier Silvio Berlusconi - abbiamo subito un danno enorme non tanto per la mancata vendita ma per il danno che hanno fatto alle attività di Premium, io non so come se ne uscirà, noi qui siamo e qui rimaniamo. Devo dire che non è una situazione semplicissima ma vedendo le loro reazioni mi sembrano più preoccupati loro".