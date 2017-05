Mobilità, Natta (TotalErg): sostegno ad attività scuole italiane

Roma, (askanews) - "TotalErg ha deciso di intensificare il suo impegno a supporto dell'istituzione scolastica rendendolo ancora più concreto e tangibile. TotalErg ha deciso di declinare tale decisione anche all'interno dei suoi programmi commerciali, coinvolgendo i suoi clienti più fedeli in un progetto dedicato alla scuola. I clienti, possessori della nostra carta fedeltà, potranno usare i punti che accumulano presso la nostra rete per donare il valore dei punti alle scuole ed aiutarle così nell'acquisto di materiale e attrezzature per lo svolgimento di programmi educativi".L'amministratore delegato di TotalErg, Gregoire Natta, ha illustrato in occasione dell'avvio della settimana della sicurezza stradale le iniziative a sostegno dell'attività delle scuole italiane. Diversi i progetti, tra i principali proprio la messa a disposizione del programma In viaggio per la Scuola. Lo spiega nel dettaglio lo stesso Natta:"Con questo programma abbiamo anche scelto di raddoppiare il valore dei punti raccolti con la fidelity card e destinati dal nostro cliente alla donazione - prosegue Natta -. Ci sono poi altre iniziative, e proseguiremo su questa strada anche nel futuro perchè pensiamo che TotalErg è inevitabilmente attenta alle tematiche e problematiche che investono il contesto sociale con cui interagisce e tutti i soggetti con i quali si relaziona, impegnandoci in maniera corretta e costruttiva".