Nissan, per Qashqai 10 anni da leader con nuova versione

Vienna, (askanews) - Dopo averlo inventato 10 anni fa, Nissan conferma la sua leadership nel segmento dei cross over con l'ultima Qashqai. Parole d'ordine, più tecnologia, più sicurezza, più comfort.In 10 anni Nissan Qashqai è stato il leader incontrastato del mercato C-Suv. Ha venduto oltre 250 mila unità e nessun altro ha fatto tanto. Ora, nel festeggiare con orgoglio un decennio vissuto sempre al vertice, Qashqai, presentato a Vienna in anteprima alla stampa ed atteso nei concessionari italiani da settembre, mostra la sua ultima pelle, dentro e fuori. Fatta all'interno di materiali più sofisticati, sedili monoform con un supporto anche nella zona lombare e delle spalle, e con una tecnologia di sicurezza che si basa su una lettura dei comandi più facile e trova il suo top con la frenata di emergenza con riconoscimento del pedone ed un sistema di ausilio alla guida nella fase di retromarcia che riconosce gli oggetti in movimento.Il meglio però lo da anche fuori. Luisa De Vita, Direttore comunicazione Nissan Italia:"Siamo anche intervenuti sul look esterno, rifocalizzando il design, sono cambiate parte anteriore e posteriore. Molti dettagli sono nuovi, dai fari alla griglia anteriore per un look più dinamico e sportivo".Migliorato poi il servizio di sterzo, più fluido e confortevole alla guida. E ciliegina sulla torta il potente sistema audio Bose, una vera cabina di regia dell'audio e del suono.