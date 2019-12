Iacono, Trenitalia:" Puntiamo su business sostenibile"

Il Gruppo FS Italiane si impegna nella promozione della sostenibilità ambientale incentivando le persone a scegliere modalità di trasporto green e promuovendo una cultura attenta alle esigenze del pianeta. In quest’ottica si inserisce il progetto di riduzione della plastica a bordo delle Frecce di Trenitalia dove i viaggiatori troveranno bottiglie in vetro, bicchieri di carta e palette in legno per il caffè. A tal proposito, Orazio Iacono, AD e DG di Trenitalia sottolinea: “Maggiore copertura nelle aeree metropolitane, nuovi collegamenti e città che si aggiungono nel network Frecciarossa, come Parma e Bolzano. Abbiamo puntato sull’esperienza di viaggio, sempre più vicina alle esigenze dei viaggiatori. Quindi più digitalizzazione e più relax al bordo. L’obiettivo della nostra azienda è di crescere con un business sempre più sostenibile e attento alla qualità della vita dei nostri clienti”

