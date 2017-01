Oxfam: 8 miliardari possiedono quanto la metà povera del pianeta

Davos (askanews) - Otto super ricchi possiedono quanto la metà povera del pianeta. Lo denuncia Oxfam attraverso il rapporto intitolato 'Un'economia per il 99%' e diffuso alla vigilia del Forum economico mondiale di Davos."Otto miliardari hanno tanta ricchezza quanto 3,6 miliardi di persone - ha spiegato Deborah Hardoon della ong britannica - la metà della del pianeta si divide lo 0,25% della ricchezza mondiale. Sfogliando la lista dei ricchi di Forbes constatiamo che basta contare fino a otto per raggiungere la stessa ricchezza".I dati dicono che multinazionali e super ricchi continuano ad alimentare la disuguaglianza, facendo ricorso a pratiche di elusione fiscale, massimizzando i profitti anche a costo di comprimere verso il basso i salari e usando il loro potere per influenzare la politica."Noi chiediamo a queste persone di riflettere sul loro impatto attraverso le società che dirigono e i governi con i quali collaborano. E - ha aggiunto Hardoon - chiediamo loro di fare un buon uso di questo potere per creare una società più giusta e più equa".Secondo le nuove stime sulla distribuzione della ricchezza globale la metà piùpovera del pianeta è ancora più povera di quanto calcolato in passato.Rabbia e scontento per una così grande disuguaglianza fanno già registrare contraccolpi: da più parti analisti e commentatori hanno rilevato che una delle cause della vittoria di Donald Trump in Usa, o della Brexit, sia proprio il crescente divario tra ricchi e poveri.Oxfam chiede anche alle élites economiche presenti a Davos di essere motore trainante di un economia umana. Il tema della 47a edizione del Forum economico mondiale sarà proprio la leadership responsabile.