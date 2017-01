PA, focus sul nuovo ruolo dei revisori legali

Roma, (askanews) - Il punto sul ruolo dei revisori legali con il commendator Virgilio Baresi, presidente Istituto nazionale revisori legali: 160 mila operatori in Italia, con un ruolo fondamentale per l'impatto di questa professionalità determinato dalle nuove normative sulla P.A. con focus particolare agli aspetti connessi alle spending review."Tutto decorre dal primo gennaio 2017 - spiega Baresi - in quanto la norma italiana si è adeguata pur tardivamente a quella europea. Ci sono aspetti rilevanti in questo, dal primo gennaio la formazione diventa obbligatoria. Siamo presenti poi in sede ministeriale per determinare la corretta applicazione delle nuove normative. C'è uno spazio reale e culturale, per quanto riguarda i rapporti tra Stato e cittadino, imprese e cittadino, perchè il revisore legale è l'unica realtà che ha la terzietà. E a differenza ad esempio dei commercialisti, risponde personalmente di quanto sottoscrive sia in termini economnici sia in termini di immagine professionale ed anche in termini penali. Specie quando sottoscrivono in realtà pubbliche. Siamo quindi di fronte ad unpassaggio sostanziale per riportare quell'equilibrio sostanziale e indispensabile rispetto ad esempio alle problematiche che ben conosciamo della pubblica amministrazione. Il comitato sta definendo la figura del revisore legale in base alla nuova normativa, chi non si atterrà a questi criteri potrà anche diciamo retrocedere da una serie A ad una serie B con poteri professionali limitati rispetto alla tutela dei terzi".Quali in concreto i compiti del revisore legale rispetto alla pubblica amministrazione?"Si tratta di fare un passaggio reale oltre che culturale come detto nelle pubbliche amministrazioni affinchè il cittadino, il contribuente, possa essere certo che le spese siano in questo momento realmente controllate. Noi vediamo che nelle partecipatequesto ancora non avviene, e le revisioni nelle partecipate vengono fatte da organi interni. Su questo abbiamo sollecitato il parlamento affinchè allora completi la norma, restata a metà della navigazione perchè sono troppi gli interessi che vengonotoccati, ma se vogliamo un'Italia che sia puntuale, precisa, rispettosa, dove i cittadini vogliono sapere che i propri soldi vengono ben spesi, ecco allora che il ruolo del revisore legale non può essere svolto dal commercialista, con i nuovi che devonofare da quest'anno un esame supplementare per diventare revisore legale, perchè questo svolge la propria attività nella difesa del singolo contribuente mentre la terzietà è demandata al revisore legale".