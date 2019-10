Per Enpaia un ruolo da protagonista nel sistema agricolo italiano

Roma, 23 ott. (askanews) - La Fondazione Enpaia è pronta a recitare un ruolo da protagonista nel sistema agricolo italiano. L'Ente di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura ha archiviato il 2018 con un numero di iscritti in crescita del 2,8% e punta a chiudere il 2019 con risultati ancora più positivi.In occasione della relazione annuale, il presidente di Enpaia, Giorgio Piazza, ha spiegato: "Rispetto al 2018, mi auguro che il 2019 sarà un anno molto, molto più positivo che per noi significa essere in tranquillità e dare le risposte alle prestazioni che dobbiamo, per nostra norma e per la legge, garantire ai nostri iscritti".Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Pier Paolo Baretta, ha annunciato l'inserimento nel decreto fiscale di risorse per 30 milioni di contributo a fondo perduto da destinare alle aziende agricole. "Sono stati inseriti in queste ultime ore, sono un contributo a fondo perduto per il sostegno al mondo dell agricoltura, soprattutto alle imprese agricole che poi investiranno con queste risorse. Soprattutto, poi, nell'ipotesi di una sostenibilità ecologica ed ambientale che è il tema di fondo su cui ci stiamo muovendo".La Fondazione Enpaia, nei prossimi mesi, prevede di investire 180 milioni di euro nell'economia reale. Ad annunciare l'iniziativa il direttore generale della Fondazione, Roberto Diacetti: "Abbiamo programmato, nel 2020, di fare investimenti nell'economia reale per 180 milioni di euro. Pensiamo che le casse abbiano un dovere, quello di garantire le pensioni, di garantire una redditività, ma al contempo di aiutare il sistema di riferimento, l'economia di riferimento e la nostra economia di riferimento è l'agricoltura".