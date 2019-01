Pernigotti, Di Maio: marchio coi suoi lavoratori deve continuare

Novi Ligure (askanews) - Lavoriamo per tutelare il marchio e i lavoratori della Pernigotti. A sottolinearlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell'incontro a Novi Ligure con i lavoratori dell'azienda."Siamo disponibili a dare tutti gli strumenti, gli ammortizzatori sociali ma con la garanzia che la proprietà faccia sul serio per lasciare aperto lo stabilimento in futuro e far lavorare le persone", ha detto Di Maio, perchè Pernigotti "non solo deve continuare a esistere come marchio ma anche con i suoi lavoratori"."Sono qui in fabbrica - ha proseguito il ministro - a dire che la battaglia continua e i lavoratori avranno al loro fianco il governo tutto, il Mise perchè facciamo sul serio, il marchio deve essere garantito. Siamo qui per tutelare questa comunità, io posso portare avanti la battaglia nelle istituzioni, c'è un advisor che sta cercando privati per dare un futuro allo stabilimento e noi lavoreremo per tutelare marchio e lavoro".