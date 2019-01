Pitti, l'eleganza formale delle camicie Xacus

Firenze (askanews) - "Siamo presenti in oltre 40 paesi con la distribuzione. L'azienda è stata fondata nel 1956 da nostro padre, ci mettiamo amore e passione, è un settore in cui ti devi innamorare". Così Paolo Xoccato, Ad di Xacus camicie."Una delle cose più importanti è la journey collection che si divide in tre diverse proposte: la camicia 100% cotone, wrinkle free, dell'uomo che cerca l'eleganza tutto il giorno, estremamente pratica, traspirabile e libera da pieghe, praticamente una camicia che resta perfettamente in ordine tutto il giorno. A fianco di questa, una proposta innovativa, che usa un materiale diverso, il poliammide di derivazione tecnica. Materiali tecnici approdano nel mondo dell abbigliamento formale maschile. Si asciuga velocissimamente, non è necessario stirarla, un prodotto estremamente pratico e versatile. Proposta di punta di questa collezione è la camicia 100% merino in lana australiana, traspirabilissima e 100% ovviamente naturale. E' un prodotto anche questo wrinkle free, gli puoi fare quello che vuoi, torna sempre com'era prima".