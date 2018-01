Pitti Uomo, WP: innovazione su tessuno e vestibilità nuove

Roma, (askanews) - "Da un lato abbiamo collaborazioni più contemporanee-moderne, dall'altro abbiamo la parte più classica espressa con l'uso dei tessuti di Loro Piana per noi diventato un classico. Per noi store System è diventato parte della nostra collazione, un materiale superpregiato, con loro abbiamo sviluppato questa famiglia che chiamano "Pecora nera", perché sono tutti fili delle pecore una volta considerata da abbattere invece ora diventate più ricercate". A spiegarlo è Andrea Canè, direttore creativo di Wp, a Pitti Uomo a Firenze."L'innovazione è a doppio livello, uno è il tessuto che per noi è sempre stata una parte fondamentale; dall'altra parte bisogna essere attenti a quello che succede sul mercato: non solo materiali nuovi ma anche vestibilità nuove, rispetto al passato sicuramente c'è stato un riequilibrio delle forme in senso più confort, rispetto ai tagli più body fit di un tempo".