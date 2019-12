Sechi, Agi:"Italiani e informazione, rapporto controverso"

Il Direttore dell’Agi Mario Sechi, in occasione della presentazione della nuova ricerca Agi-Censis sull'informazione, ha messo in luce: “Il rapporto tra gli italiani e l’informazione è controverso: di amore e ogni tanto di disappunto. Gli italiani chiedono ai giornalisti di cambiare, ma ritengono il mestiere del giornalista molto importante. C’è tanta gente che si informa solo sui social, dove circolano più fake news, noi le combattiamo con la verifica quotidiana di tutte le notizie per fornire un’informazione più corretta possibile”.

Torna all'articolo