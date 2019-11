Sei nuove startup pronte a entrare sul mercato grazie a LVenture

Roma, 28 nov. (askanews) - Sei nuove startup pronte ad entrare sul mercato sono state presentate al Demo Day di LVenture Group, l'evento conclusivo del Programma di Accelerazione di Luiss Enlabs, l'acceleratore d'impresa della società, nato da una joint venture con l'Università Luiss (e supportate dai partner Wind Tre, Bnl Gruppo BNP Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni).Le sei startup hanno presentato i risultati raggiunti e le prospettive di crescita nel mercato di riferimento. Luigi Capello, amministratore delegato di LVenture Group: "Oggi siamo al DemoDay, il giorno finale del programma di accelerazione. I ragazzi delle startup sono entrati qui cinque mesi fa, hanno fatto un percorso, si sono trasformati in un'impresa; oggi tutti loro fatturano e hanno dei clienti veri, c'è un mercato. Oggi devono dimostrare di poter continuare".Le startup hanno ricevuto un investimento microseed di 145mila euro da parte di LVenture Group e hanno svolto un percorso di 5 mesi nell'Hub della società. LVenture in questo momento sta marciando in modo molto spedito, abbiamo rispetto all'anno precedente un fatturato di circa il 30% superiore, e siamo entrati nella classifica del Sole 24 Ore tra le società a più rapida crescita 2015-2018. Il portafoglio è in rapida rivalutazione, abbiamo numerose operazioni di incremento di fondi affluiti nelle nostre startup, parliamo di oltre 70 milioni affluiti nelle nostre startup.Le sei startup riguardano: una piattaforma di servizi legali che consente di trovare l'avvocato più adatto; una piattaforma dedicata alla vendita all'ingrosso di fiori, una app che digitalizza i processi che richiedono la firma per il consenso, una piattaforma di booking, una piattaforma per la pianificazione del cantiere edile, una app per l'allenamento dei combat-sport."Vedo finalmente il paese che si muove, ha capito che LVenture capital è un capitale molto etico, necessario per lo sviluppo di nuova impresa e creare lavoro. Questo deve fare oggi il nostro Paese, creare nuove opportunità di lavoro, e questo è ciò che vogliamo fare noi".