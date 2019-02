Sostenibilità e hi-tech: alla Bit i nuovi volti del turismo

Milano, 6 feb. (askanews) - Il Turismo già oggi rappresenta oltre il 10% del Pil mondiale. Ma il peso economico del settore implica anche grandi responsabilità verso le comunità e l'ambiente. Alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo edizione 2019 - la sostenibilità sarà al centro di numerosi appuntamenti in programma con un occhio particolare ai danni "dell'eccesso di successo" e alle proposte di riscoperta dei borghi e dei centri antichi, una formula quest'ultima che dimostra come la leva della Sostenibilità agisca non solo in chiave difensiva ma soprattutto in dinamiche costruttive.Simona Greco direttore delle manifestazioni di Fiera Milano spiega i motivi alla base di questa scelta evidenziando anche l'eltro filone tematiche che caratterizza qeusta edizione: la trasformazione digitale e l'impatto delle nuove tecnologie sull'intero settore. Alla Bit - presentata nel corso di un incontro nella sede nazionale del Touring club italiano - partecipano quest'anno oltre 1.300 espositori in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo. Centoquarantuno i convegni in programma, con focus oltre che sulle nuove forme sostenibili di turismo e sul digitale, anche formazione per operatori del settore,La Borsa internazionale del turismo si svolge a fieramilancity dal 10 al 12 febbraio e si articola in quattro aree tematiche: Betech, A Bit of Taste, I Love Wedding, Bit4Job. Alle quattro aree tematiche aggiunge poi il MICE Village, lo spazio per il mondo degli organizzatori di eventi, convegni, meeting, centri congressi che incontreranno buyer specializzati.( luca.ferraiuolo@askanews.it )