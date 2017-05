Strategia energetica, Braga (Pd): occasione da cogliere appieno

Trevi (askanews) L'Italia sta affrontando un passaggio decisivo con l'aggiornamento della strategia energetica nazionale, un'occasione per discutere di energia, di impegno del nostro paese nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel cogliere questa opportunità fino in fondo in un dialogo positivo con il mondo dell'industria, della scienza ma anche dei territori e delle amministrazioni locali.L'appuntamento di Trevi è importante perchè affronta l'altro nodo,come comunichiamo i temi dell'energia in una fase così particolare incui la transizione energetica si deve accompagnare all'attuazionedegli impegni internazionali sul tema del clima, dall'accordo diParigi in poi.Questioni che non possono essere trattate solo dagli addetti ailavori, che sicuramente richiedono competenza, conoscenza ma anchelarga condivisione per cogliere al meglio le opportunità che questopassaggio ci consegna come paese e dunque come ruolo dell'Italia inEuropa.