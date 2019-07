Street food, a Roma arriva il panzerotto di Nonna Lia

Roma, 23 lug. (askanews) - Può una storia di famiglia, un tuffo all'indietro nella tradizione gastronomica pugliese, trasformarsi in una moderna proposta di business, tra marketing social e attenzione alla sostenibilità? E' accaduto, a Roma, portando il sapore dellaPuglia nelle strade della Capitale. Nasce così infatti Nonna Lia Panzerotti, da una nonna vera, quella di Raffaele Dipierdomenico, che preparava a tutti i nipoti prelibati quanto misteriosi panzerotti. Ed è proprio il segreto di quella ricetta gelosamente conservata, ad essere divenuto business grazie allo spirito imprenditoriale scaturito sui banchi dell'Università, un modello di impresa giovane che punta tutto sul nuovo trend del mangiare targato millennials, lo street food:"L'idea era quella di fare qualcosa in ambito food, quindi attraverso una ricerca che abbiamo fatto con i due miei attuali soci, nonchè amici e compagni dell'Università, il panzerotto è risultato essere un prodotto che mancava. Così abbiamo deciso disposare la nostra idea di business con la tradizione del panzerotto".Massima l'attenzione, oltre alla qualità del prodotto, a tutte le esigenze della clientela, dai panzerotti e le focaccine gluten free fino alla focaccina integrake ai 7 cereali. Con una novità:"Sempre partendo dalla tradizione pugliese noi facciamo questo panino con il polpo arrosto, rigorosamente portato dalla Puglia, e lo offriamo all'interno di questa puccia, altro prodotto con lievito madre molto leggero, ed è uno dei nostri prodotti dipunta in assoluto".Tornando al business i giovani nipoti di Nonna Lia, oltre alla naturale propensione al mondo dei social per informare gli amanti del panzerotto, guardano anche all'espansione nel settore del franchising, potendo fornire tutto il necessario per poter aprireun punto Nonna Lia Panzerotti, dal concept del locale alla sceltadella location alla produzione ed ai fornitori.